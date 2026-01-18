«Плюс 13 кг за полгода». Ирина Горбачева показала себя в новом весе

Актриса Ирина Горбачева призналась, что за полгода набрала 13 килограммов. Прошлый год стал для нее тяжелым: пережила сильный стресс, гормональный сбой и проблемы со здоровьем. Еда превратилась в способ справляться с эмоциями. Об этом она рассказала в интервью StarHit .

Актриса устроила откровенную фотосессию: максимально расслабленно, в нижнем белье и короткой футболке, без фильтров и ретуши. Так Горбачева честно показала свое тело и отношение к нему.

«Тринадцать килограммов за полгода — гормональный сбой, кишечные дела, стресс, влюбленность и разлюбленность, гастроли и радости ремонта длиной в два года», — написала она.

Несмотря на перемены, актриса сделала акцент на принятии себя. По ее словам, важно любить свое тело при любом весе и не гнаться за навязанными стандартами.

Ранее американский актер Эштон Кутчер вспомнил один эпизод из своей модельной карьеры. Он рассказал, что в 19 лет снимался в рекламной кампании бренда Gucci, но его уволили из-за веса.