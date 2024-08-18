«Платье весило 15 кг». Рудковская поделилась яркими деталями со свадьбы Трусовой

Продюсер Яна Рудковская раскрыла правду о свадебном платье 20-летней фигуристки Александры Трусовой, которая вышла замуж за Макара Игнатова 17 августа. В своем Telegram-канале она рассказала о его создании.

«Рассказываю про то самое платье невесты — Саши Трусовой, которое уже облетело все новостные ленты. Все образы как невесты, так и жениха, подружек невесты и детей, которые несли шлейф, а потом фату, мое и Евгения, а также мамы невесты шило кутюрное ателье — Юли Прокип», — написала Рудковская (орфография и пунктуация автора сохранены).

Продюсер отметила, что на платье ушло 44 метра шелка, привезенного из Парижа, 15 метров вышитого кружева и 100 метров сетки. На создание свадебного наряда потратили 340 часов ручного труда, а также 360 часов сборки.

Длина фаты невесты, которую сшили из 20 метров кружева, составила 5,5 метра. Подол платья несли дети, так как вес наряда составил 15 килограммов. В этом процессе задействовали детей Рудковской.

Ранее Трусова опубликовала видео с регистрации во Дворце бракосочетания Барвихи, подписав его словам, что теперь она Александра Игнатова.