Платье Светланы Ходченковой порвалось на премьере фильма «Жемчуг»

Актриса Светлана Ходченкова появилась на премьере фильма «Жемчуг» в Москве и столкнулась с неловкой ситуацией прямо на красной дорожке. Во время выхода к журналистам у нее порвалось платье. Об этом сообщил KP.RU .

Премьера картины прошла 11 марта в кинотеатре «Октябрь». Ходченкова, которая редко посещает светские мероприятия, в этот раз решила сделать исключение и вышла в свет в черном платье с высоким разрезом. Именно этот наряд и подвел актрису: в момент появления перед прессой ткань разошлась по шву, и аккуратный разрез стал заметно больше.

Несмотря на случившееся, Ходченкова не стала уходить с дорожки и продолжила позировать фотографам. Зрители и журналисты отметили красоту и стройность ног актрисы, отметив, что разорванное платье только добавило ее образу шарма.

По итогам 2025 года россияне назвали Ходченкову одной из лучших актрис российского кино. Титул с ней разделили Мария Аронова и Анна Пересильд.