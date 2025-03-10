Пластический хирург раскрыл правду о внешности Наташи Королевой

Хирург Агапов: Королева тратит около 200 тыс. руб. в месяц на уход за собой

На лице певицы Наташи Королевой нет следов хирургических вмешательств. Об этом Telegram-каналу «Звездач» рассказал пластический хирург Денис Агапов.

По словам хирурга, певица явно ухаживает за своей кожей и ходит к косметологу, однако никаких операций она не проводила.

«Совершенно обычная, расслабленная лицевая мимика, соответствующая ее возрасту и особенностям строения опорных костных тканей нижней и средней частей лица», — рассказал Агапов.

Он отметил, что на лице звезды нет следов даже от неудачных косметологических вмешательств.

Пластический хирург оценил примерные расходы Королевой на уход за собой в 200 тысяч рублей.

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