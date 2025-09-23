«Плакала, и ни один раз». У Мии Бойки украли драгоценности за 7 млн рублей

Во время поездки в Турцию певица Мия Бойка осталась без украшений с бриллиантами стоимостью более семи миллионов рублей. Их выкрали из номера в стамбульском отеле. Она рассказала об этом MK.RU .

«Заселилась в отель, разложила вещи. Мешочек с драгоценностями, в котором были бриллиантовый крест и серьги с бриллиантами в четыре карата, лежал в сумочке. Плюс еще там была пара дорогих колец известного бренда», — сказала артистка.

Бойка провела в Стамбуле несколько дней. Она уходила на завтрак и выезжала в город, оставляя драгоценности в номере. Их исчезновение девушка заметила уже на новом месте и сразу позвонила в отель, но охрана не увидела на записях камеры видеонаблюдения никого подозрительного.

«Конечно, в первый день я плакала и ни один раз. Все-таки украшения дорогие. К тому же, это были мои любимые серьги. Очень жалко: драгоценности в общей сложности стоят больше семи миллионов рублей», — сказала она.

Певица отчаялась вернуть пропажу. Для нее это первый подобный случай. В Москве Бойка оставляла машину с открытым окном, а по возвращении находила вещи в сохранности.

