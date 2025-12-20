Певец Алексей Глызин столкнулся с неадекватной пассажиркой в вылетающем в Калининград самолете. Женщина устроила дебош и рейс задержали, рассказал исполнитель Telegram-каналу Mash .

По словам Глызина, пассажирка поднялась на борт самолета и начала кричать. Также она кидалась вещами и обзывала людей нецензурными словами. Громкие крики напугали детей, а одной из женщин стало плохо, поэтому пришлось вызвать медиков.

Автора хитов «Ты не ангел» и его концертный директор Максим Глотов решили успокоить дебоширку. Они скрутили ее и помогли вывести из салона. После этого капитан объявил, что самолет скоро вылетит из Москвы в Калининград.

Ранее в аэропорту Шереметьево скандал устроила актриса Анна Уколова. Она прилетела из Калининграда и вышла из самолета в нетрезвом состоянии. При этом звезда сериалов громко материлась.