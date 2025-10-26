Пьяная Анна Уколова упала и рассекла руку в аэропорту Шереметьево

Актриса Анна Уколова устроила в аэропорту Шереметьево скандал, упала и повредила руку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Артистка прилетела из Калининграда, из самолета она вышла нетрезвой. Очевидцы сообщили, что Уолова громко материлась и еле стояла на ногах. При этом она конфликтовала с присутствующими в терминале.

Актриса постоянно падала и один раз неудачно приземлилась на руку, получив рассечение. Ей помогли две пассажирки, летевшие тем же рейсом. Уколову подняли и отправили медикам.

Несмотря на травму, 47-летняя актриса намерена выйти на сцену ДК имени Зуева. Анна Уколова снималась в сериалах «Домашний арест», «Престиж», «Трудные подростки», «Склифосовский».

В начале сентября в аэропорту Домодедово задержали актрису Аглаю Тарасову. У звезды изъяли вейп с гашишным маслом. Ей грозит от трех до семи лет колонии.