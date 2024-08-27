Немоляева назвала ерундой сообщения о вызове медиков

Актриса Немоляева опровергла обращение к врачам и улетела на гастроли

Фото: РИА «Новости»

Народная артистка России Светлана Немоляева назвала ерундой сообщения о проблемах со здоровьем и что она находится под наблюдением врачей. В беседе с 360.ru она заявила, что летит в Калининград на гастроли.

«Ерунду написали. Вчера играла спектакль, сегодня улетаю на гастроли в Калининград», — заявила Немоляева.

Актриса добавила, что необходимо выпустить опровержение, чтобы ее родные не волновались.

О проблемах Светланы Немоляевой со здоровьем сообщил Telegram-канал 112. По данным авторов, актрисе стало плохо дома, но от госпитализации по совету прибывших врачей она отказалась. После этого ей назначили медицинское наблюдение.

В последний раз Светлана Немоляева попала в больницу в конце мая после заражения коронавирусом. Она подчеркивала, что болезнь протекает легко, а большее ее беспокоили отмененные концерты. После выписки актриса радостно сообщила, что уже через неделю она снова выйдет на сцену театра. Остаток больничного Немоляева провела на даче.

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