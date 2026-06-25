«Пишите громче»: звезда «Глухаря» ответил на сообщения о проблемах со слухом

Актер Котлярский с юмором отреагировал на сообщения о проблемах со слухом

Актер Владислав Котлярский, наиболее известный по роли Стаса Карпова в сериале «Глухарь», с юмором отреагировал на сообщения о своих проблемах со слухом. Он дал комментарий 360.ru.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что 53-летний актер обратился к врачу из-за заложенности в ушах и головных болей. Выяснилось, что его слуховые проходы забились серой, а после процедуры все пришло в норму.

«Пишите громче, вас очень плохо слышно! Шучу, все хорошо», — заявил Котлярский.

Говоря о своих планах, артист рассказал о подготовке к запуску сериала «Смерш-4», где он играет в главной роли вместе с Игорем Петренко.

Это уже не первое сообщение в СМИ, что Котлярский якобы испытывает проблемы со слухом.

Ранее народный артист России Сергей Гармаш назвал «чепухой полной» сообщения в СМИ о госпитализации.