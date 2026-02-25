Писатель Лукьяненко указал на риски деградации человечества из-за ИИ

Писатель Сергей Лукьяненко выразил мнение о влиянии нейросетевых технологий на общество. Об этом сообщил RT .

По словам фантаста, роботизация и искусственный интеллект сами по себе не представляют угрозы для человечества.

«Я опасаюсь другого: что мы, люди, начнем постепенно деградировать, если переложим всю нашу работу на электронных „слуг“», — отметил автор.

Он пояснил, что человечество рискует оказаться в положении патрициев Древнего Рима, окруженных рабами, и погрузиться в бездумное существование. Он напомнил, что похожая ситуация уже была описана в советском фильме «Приключения Электроника».