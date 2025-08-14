Писатель Дмитрий Быков улетел в США и пропал

Заочно арестованный писатель Дмитрий Быков* улетел из России в США. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Правоохранители установили, что Быков* прибыл в город Нью-Йорк, однако сейчас он может быть уже в другом месте.

«До настоящего времени предприняты меры, но установить местонахождение обвиняемого не представляется возможным», — указали в документах.

Ранее стало известно, что Россия объявила Дмитрия Быкова* в международный розыск. Его заочно арестовали за распространение фейков о российской армии и оскорбление представителя власти.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.