Бузова заявила, что часто спорит с соведущим по «Звездам в джунглях» Галустяном

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что регулярно спорит с соведущим по шоу «Звезды в джунглях» и «Сокровища императора» актером и юмористом Михаилом Галустяном. В этом она призналась в беседе с KP.RU .

«Мы с Мишей часто не соглашаемся друг с другом. Но мы не ссоримся. Я не вступаю в конфликт, но поспорить люблю», — сказала звезда.

Она отметила, что в любом вопросе имеет свое мнение, которое не собирается замалчивать. Если что-то непонятно — не станет соглашаться. При этом артистка подчеркнула, что, несмотря на разногласия, коллеги относятся друг к другу с уважением и любовью.

