Пи Дидди признался в убийстве Тупака жертве изнасилования

Американский рэпер Пи Дидди (Шон Комбс) признался, что причастен к убийству Тупака Шакура. Об этом сообщила газета The New York Post .

В иске против музыканта Стив Отис, который раньше были эскорт-моделью, обвинил Пи Дидди в изнасиловании. Он также заявил об угрозах от Пи Дидди в свой адрес и непрозрачных намеках рэпера на организацию убийства Тупака.

«Угрозы убийством со стороны Комбса были бессрочными: молчание или смерть», — указал Отис в исковом заявлении.

По словам мужчины, в 2012 году он работал в мужском эскорте. Именно тогда Комбс изнасиловал его в номере отеля в центре города, предварительно накачав наркотиками и угрожая смертью.

«Лучше никому об этом не говори. Я не шучу. Если я смог убрать Тупака, как думаешь, что произойдет с тобой?» — якобы сказал Отису рэпер после надругательства.

В иске, поданном в Верховный суд Манхэттена, бывший сотрудник эскорта также рассказал, как Комбс принуждал его к многочасовым унизительным действиям с женщиной. А владелец агентства, с которым сотрудничал Отис, предупреждал, что связанные с Пи Дидди люди способны заставить человека исчезнуть.

Отис заявил, что решился обратиться в суд только после того, как музыканта посадили. Суд в Нью-Йорке приговорил его к четырем годам и трем месяцам тюрьмы по делу о транспортировке людей для занятия проституцией. В тюрьме Пи Дидди стал помощником священника.