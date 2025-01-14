Пи Дидди обвинили в изнасиловании несовершеннолетней няни

The Mirror: против рэпера Пи Дидди подали еще один иск об изнасиловании

Возможная жертва Пи Дидди летом 2000 года работала в Нью-Йорке в доме неподалеку от жилища артиста. Однажды она столкнулась с рэпером на улице. Девушка подчеркнула, что тот настойчиво предлагал подвезти ее, поэтому она после длительных уговоров согласилась. Музыкант, однако, отвез ее в другое место и дал выпить, чтобы она успокоилась.

«Вскоре она стала вялой и неустойчивой. Комбс и его сотрудники, двое мужчин, отправились в место, где Комбс подверг ее сексуальному насилию», — указали в иске.

Бывший американский чиновник Кэтрин Остин Фиттс ранее заявила, что Пи Дидди может быть причастен к разрушительным пожарам в Лос-Анджелесе.