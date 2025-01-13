В США намекнули на причастность Пи Дидди к пожарам в Лос-Анджелесе

Арестованный рэпер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) может быть причастен к пожарам в Лос-Анджелесе. Об этом в эфире подкаста Financial Rebellion заявила бывший американский чиновник Кэтрин Остин Фиттс.

По ее мнению, пожары катастрофического масштаба могли быть использованы Комбсом для сокрытия улик о его преступлениях.

«Нам необходимы ответы. Я смотрю на закономерности. В списке у Дидди сколько было домовладельцев? Трудно представить, что первоначальные пожары не были вызваны с суборбитальной платформы или с неба. Но взрывы тоже провоцируют пожары, и потом, мы не знаем, как все это произошло. Это явно не несчастный случай», — сказала она.

Пи Дидди арестовали в сентябре 2024 года. Против рэпера подали минимум 10 исков, в большинстве из которых его обвиняли в насилии. Также музыканта заподозрили в торговле людьми. Всего на Комбса хотят подать в суд более 100 человек.