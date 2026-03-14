Лепс допустил скорое завершение карьеры и пожаловался на отсутствие красивых женщин

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что может завершить творческую карьеру через год, а также пожаловался на отсутствие красивых женщин вокруг. Об этом он сказал Super.ru на церемонии вручения премии «Виктория».

«Сейчас что-нибудь заработаем и вполне себе завершим. Может, на следующий год закончу свое музыкальное действие. Если нет, то буду петь, сколько смогу», — заявил певец.

Он также иронично высказался о личной жизни после расставания с невестой Авророй Кибой.

«Сердце не могу сказать, а чуть-чуть ниже все свободно», — заявил певец.

На высказывание Кибы о том, что он старый, артист спокойно ответил, что так и есть. Лепс также посетовал, что не видит красивых женщин. А на вопрос о возможных отношениях с певицей Славой напомнил, что та замужем.

Ранее Лепс рассказывал о миллионных тратах на содержание дома и пытался угадать стоимость базовых продуктов.