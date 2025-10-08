Певца Шарлота оставят в колонии общего режима

Шарлот не смог обжаловать перевод в колонию общего режима из колонии-поселения

Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу осужденного за реабилитацию нацизма музыканта Эдуарда Шарлота. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Судья подтвердил законность перевода певца в учреждение общего режима из колонии-поселения.

Самого Шарлота за крики и нарушение порядка удалили из зала судебного заседания. Он заявил, что не признает «этот цирк».

«Ваша честь, я хочу отсюда уйти, я не признаю суд! Я не признаю этот цирк!» — закричал Шарлот, когда ему начали разъяснять законные права.

После этого судья поручил отключить осужденного от видеоконференцсвязи.

В исправительном учреждении певца привлекали к дисциплинарной ответственности за то, что он плохо влиял на других осужденных и нарушал режимные требования. В августе суд постановил сменить ему режим содержания.