Шарлота переведут в колонию общего режима

Певца Эдуарда Шарлота переведут в исправительную колонию общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

«Тольяттинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях поддержала представление администрации исправительного учреждения о переводе Эдуарда Шарлота из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима», — заявили в ведомстве.

Во время отбывания наказания Шарлот неоднократно нарушал режимные требования и склонял других осужденных к противоправному поведению. За это его привлекали к дисциплинарной ответственности.

Центральный районный суд Тольятти, учитывая позицию прокурора, удовлетворил ходатайство администрации колонии-поселения и постановил перевести Шарлота для дальнейшего отбывания наказания в колонию общего режима.

Суд приговорил певца к пяти годам и шести месяцам в колонии-поселении за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Музыкант признал вину и заявил, что неумышленно совершил преступление.

Ранее на сайте Росфинмониторинга сообщили, что Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов.