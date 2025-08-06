Певца Макса Барских могут не впустить в Россию

Украинский певец Макс Барских может столкнуться с трудностями при въезде в Россию. Есть основания для отказа, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Как подчеркнул собеседник агентства, Барских могут не пустить в Россию, так как есть основания для этого.

Макс Барских, настоящее имя Николай Бортник, обрел известность в 2008 году благодаря участию в украинском шоу «Фабрика звезд-2». В 2010-м он получил премию MTV Europe Music Awards в категории «Лучший украинский артист». Настоящую популярность Макс завоевал в 2016 году после выхода песни «Туманы».

В конце марта 2022 года в своем YouTube-канале Барских призвал к митингам против СВО. В другом видео он запретил исполнять свою музыку в России.

Ранее уроженец Крыма, шахматист Сергей Карякин, призвал главу Роскомнадзора Андрея Липова удалить песни и клипы исполнителей, поддерживающих Украину, из российских сервисов. Его возмутило, что в свободном доступе по-прежнему клипы и песни группы «Бумбокс», Верки Сердючки, Макса Барских, групп «Океан Эльзы» и «Вопли Видоплясова» и других артистов, открыто финансирующих ВСУ.