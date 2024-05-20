Песни и клипы проукраинских артистов потребовали удалить с российских ресурсов | 360°

20 мая 2024, 05:11
Песни и клипы проукраинских артистов потребовали удалить с российских ресурсов
Шахматист Карякин потребовал у РНК удалить песни Макса Барских и Верки Сердючки
Уроженец Крыма шахматист Сергей Карякин обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с требованием удались с российских сервисов песни и клипы исполнителей, выступающих в поддержку Украины. Об этом Карякин написал в своем Telegram-канале.
«Написал обращение в адрес Роскомнадзора о недопустимости ситуации, когда в российских соцсетях и на аудиовизуальных платформах по-прежнему есть украинский контент, авторы которого нарушают наши законы, финансируют террористов из ВСУ», — заявил Карякин и приложил текст обращения в РКН.
Реклама
Российского шахматиста возмутило, что в свободном доступе по-прежнему клипы и песни группы «Бумбокс», Верки Сердючки, Макса Барских, групп «Океан Эльзы» и «Вопли Видоплясова» и других артистов, открыто финансирующих ВСУ.
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сделал ставку на западную культуру и стал русофобом.
Роскомнадзор
Крым
Песни
ВСУ
Украина
Верка Сердючка
Реклама
Реклама