Певца D4vd задержали из-за расчлененного трупа в машине

NBC: в Лос-Анджелесе в багажнике певца D4vd нашли сумку с частями тела

Американская полиция обнаружила при досмотре автомобиля Tesla певца D4vd (настоящее имя — Дэвид Энтони Берк) расчлененное тело. Об этом сообщил телеканал NBC .

Работники парковки в Лос-Анджелесе обратили внимание на резкий запах в машине артиста и вызвали полицию.

Полиция проверила авто и выяснила, что источником оказалась сумка в багажнике, в которой находились разложившиеся части тела.

Когда в автомобиле нашли тело, сам владелец находился в гастрольном туре. Исполнитель заверил, что не имеет никакого отношения к убийству и будет сотрудничать со следствием.

