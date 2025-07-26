В Китае казнили актера, убившего свою девушку из-за расставания

В Китае казнили певца и актера Чжана Ияна. Его призвали виновным в убийстве своей 16-летней возлюбленной и приговорили к расстрелу. Об этом свидетельствует уведомление Среднего народного суда города Сяньян, оно распространилось через китайские соцсети.

Казнь прошла в декабре прошлого года, однако СМИ заговорили об этом только сейчас.

Четыре года назад Иян познакомился с 15-летней девушкой, у них завязался роман. Однако спустя время его возлюбленная захотела разорвать отношения. Мужчину это задело.

В 2022 году артист заманил девушку в лес и нанес ей 10 ударов ножом в шею. Суд отметил особую жестокость и отсутствие раскаяния. Приговор обжаловали, но оставили в силе и привели в исполнение.

Так, Иян стал первым артистом, которого приговорили к смертной казни в Китае.

Ранее, в Японии казнили Twitter-маньяка, убившего девять человек за 70 дней.