Певицу Mia Boyka заподозрили в романе с актером Вячеславом Чепуренко

Певица и блогерша Mia Boyka слишком близко общалась с актером театра и кино Вячеславом Чепурченко. На это обратил внимание портал Super .

Девушка познакомилась с 37-летним артистом на съемках нового проекта телеканала СТС «Шоу из шоу». По правилам передачи, участники должны были соревноваться друг с другом, но Чепуренко и Mia Boyka работали в паре и мило общались между собой.

Во время знакомства актер поднял певицу на руки и закружил в объятиях, а во время одного из испытаний, когда у них были завязаны глаза, перепутал банный веник с букетом цветов и, стоя на одном колене, романтично вручил его блогерше.

Сами артисты никак не прокомментировали слухи об их симпатии. Mia Boyka редко говорит о личной жизни и предпочитает не освещать подробности своих отношений.

Недавно в сети активно обсуждали ее возможный роман с певцом Юрием Киселевым. А актер Вячеслав Чепуренко в 2019 году женился второй раз и сейчас воспитывает двоих детей — дочь Ярославу и сына Тимофея.

Осенью певица угодила в крупный скандал. Во время концерта в Надыме вызвала на сцену девочку и спросила: «Ты квадробер, не дай бог?»

Школьница, по словам ее матери, теперь отказывается выходить из дома, ей понадобилась помощь психолога. Уполномоченный по правам детей в Ямало-Ненецком автономном округе Данило Трубицын в разговоре с 360.ru заверил, что держит ситуацию на контроле, а всю необходимую помощь девочке уже оказали.