Певицу Галину Ненашеву похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку России Галину Ненашеву похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище в Москве, церемония прощания начнется в полдень. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на семью певицы.

Ненашева умерла 4 мая на 86-м году жизни, предположительно, от сердечной недостаточности. В январе она попала в больницу со стенокардией и после выписки больше не выходила из дома и даже не поднималась с постели.

Галина Ненашева начинала карьеру в хоре Челябинского оперного театра, а с 1963 года выступала в ВИА «Молодость» Тамбовской филармонии. Неоднократно участвовала в телевизионном фестивале «Песня года», выступала с Муслимом Магомаевым и Эдуардом Хилем. Активно пела романсы — одной из ее визитных карточек стало исполнение песни «Ямщик, не гони лошадей».