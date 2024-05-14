Певицу Азизу вырезали из ТВ-эфира наравне с Наташей Королевой | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 02:25 Певицу Азизу вырезали из ТВ-эфира наравне с Наташей Королевой Выступление певицы Азизы на юбилейном вечере Ильи Резника вырезали из эфира Freepik

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Выступление певицы Азизы на юбилейном вечере Ильи Резника вырезали из телевизионного эфира также, как это произошло с песней Наташи Королевой в ходе праздничного концерта ко Дню Победы в Кремлевском дворце. Об этом сообщил сайт mk.ru.

В публикации отметили, что фанаты артисток возмутились из-за случившегося, а один из них даже создал электронную петицию. Им оказался житель Санкт-Петербурга Яков Яблочник. В петиции мужчина призвал продюсеров объясниться.

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«Считаем, что данные действия похожи на явную дискредитацию творчества заслуженной артистки РФ Наташи Королевой. <…> А также нарушают права неограниченного числа зрителей, которые являются поклонниками артистки», — написал он.

По словам Яблончика, обе певицы пели патриотические песни. Азиза на вечере исполнила композицию «Любимые не умирают», посвященную бойцам спецоперации, а Наташа Королева в Кремлевском дворце — трогательную песню о силе женской веры.

Ранее стала известна реакция Королевой на инцидент в День Победы. Артистку очень расстроило произошедшее, она тщательно готовилась к выступлению.