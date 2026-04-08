Певица Жасмин окажет помощь семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане

Прямую помощь 30 семьям, которые потеряли жилье после паводков в Дагестане, решила оказать заслуженная артистка России Жасмин (Сара Шор). Об этом певица сообщила в своем телеграм-канале .

«Наша семья приняла решение оказать прямую помощь 30 семьям, потерявшим жилье, оставшимся с детьми на улице в это сложное время. Моя команда сейчас связывается с пострадавшими. Я с вами», — сказала Жасмин.

Певица добавила, что уже несколько дней поддерживает связь с администрацией республики и властями родного для нее Дербента. Она внимательно следит за ситуацией в пострадавших районах. По ее словам, их с детства учили, что не бывает чужой беды, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Ранее в Дагестане сильные паводки повредили дома и дороги в нескольких населенных пунктах. Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в республике. По его словам, вода зашла в 25 населенных пунктов, подтопила более шести тысяч жилых домов и приусадебных хозяйств, а также 527 участков дорог.