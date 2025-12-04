Певица Слава застряла в платье за полмиллиона рублей

Певица Анастасия Сланевская (Слава) не смогла снять после примерки платье Balmain стоимостью около полумиллиона рублей. Об этом она рассказала в соцсетях.

По словам певицы, на платье заела молния. Видео для поклонников она записала прямо из примерочной.

«Кто так шьет?» — посетовала Слава.

Ранее артистка публично обратилась к бывшему возлюбленному, бизнесмену Анатолию Данилицкому, обвинив его в изменах и передав привет любовницам, которые, по ее словам, могут жить в разных краях.

С мужчиной, который был старше Славы на 28 лет, она рассталась именно из-за лжи и неверности. У них есть общая дочь, которой 14 лет.