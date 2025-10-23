«Я больше не буду молчать!» Певица Слава пригрозила бывшему мужу

«Толя, держись, я расскажу о тебе все! Мне надоело, я больше не буду врать и молчать, решила от всего освободиться! О тебе спрашивали — я ответила», — обратилась к бывшему мужу артистка.

Слава также передала привет всем его любовницам, живущим, вероятно, в разных краях. Певица добавила, что ее откровения на тему измен Данилицкого можно будет услышать уже в это воскресенье, если включить телевизор. Правда, не уточнила, на каком именно канале.

Бывший гражданский муж артистки старше ее на 28 лет. Слава родила от него дочь. Они расстались осенью 2025 года. По словам певицы, из-за лжи и измен Данилицкого.