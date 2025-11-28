Певица Слава стала жертвой «эффекта Долиной»

Певица Слава выразила недовольство по поводу скандала, разразившемуся вокруг недвижимости Ларисы Долиной. В запале артистка «прошлась» по своей коллеге, видео выложили в Telegram-канале Super.ru .

Кассационный суд оставил без изменений решение по квартирному вопросу Долиной — певице вернули элитную недвижимость, которую она якобы продала под влиянием мошенников, а покупательница осталась без денег. Эту ситуацию уже прозвали «эффектом Долиной», случаи мошенничества набирают обороты.

На фоне скандала и прецедента с Долиной певица Слава столкнулась с трудностями при продаже квартир. Она заявила, что не может продать недвижимость без предъявления кучи справок. Она заявила, что хотела продать квартиры, чтобы помочь дочери и достроить свой дом.

«Из-за вот этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить х** знает куда, х** знает, зачем, а если покупатель узнает, что я артистка — то я, значит, кого-то могу развести. Спасибо вам большое», — высказалась артистка.

На эмоциях артистка раскритиковала не только ситуацию, но и саму Долину, назвав ее наряд на одном из выступлений костюмом «телепузика».