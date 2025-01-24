Блогер и предприниматель Мария Погребняк вышла замуж. Свадебная церемония прошла на Маврикии. Об этом она сама сообщила в социальных сетях.

«Я счастлива, остальное все завтра», — написала она в сторис.

Ее избранником стал бизнесмен Игорь Головинский, от которого у нее есть сын. Для женщины это второй брак, раньше ее мужем был бывший футболист сборной России Павел Погребняк, с которым они воспитывали еще троих сыновей. Со спортсменом она развелась в 2023 году.

До этого возлюбленные расписались в московском МФЦ. Владелица свадебного агентства Ксения Фролова предположила, что стоимость платья Погребняк варьируется в пределах 300 тысяч рублей.

Ранее певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, сочеталась законным браком с композитором Игорем Бабаевым.