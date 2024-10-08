Певица Натали рассказала, что ей помогло пережить смерть мужа
Певица Натали использовала гавайскую практику для исцеления после гибели мужа
Певица Натали смогла пережить потерю своего супруга, продюсера Александра Рудина, благодаря древней гавайской практике «хоопонопоно». Об этом исполнительница рассказала в беседе с News.ru.
«Одна из тех, которые использую я, называется „хоопонопоно“. Древняя гавайская практика, ее советуют психологи», — призналась она.
Исполнительница предполагает, что вибрации помогают исцелиться и отпустить прошлое. По словам Натали, практика прощения и очищения помогла ей «отпустить прошлое» и жить дальше. Также это поспособствовало ее возращению в шоу-бизнес.
Певица поставила перед собой цель вновь стать открытой и честной. Сейчас Натали планирует жить «по-новому», восстанавливаясь после смерти супруга.
Муж Натали свел счеты с жизнью в июле прошлого года. Его тело обнаружили на козырьке дома в Москве. Для семьи гибель Рудина стала большим ударом. За две недели до смерти продюсера скончался его отец. Натали нашла в себе силы вернуться на сцену после года траура.