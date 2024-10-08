Певица Натали рассказала, что ей помогло пережить смерть мужа

Певица Натали смогла пережить потерю своего супруга, продюсера Александра Рудина, благодаря древней гавайской практике «хоопонопоно». Об этом исполнительница рассказала в беседе с News.ru.

«Одна из тех, которые использую я, называется „хоопонопоно“. Древняя гавайская практика, ее советуют психологи», — призналась она.

Исполнительница предполагает, что вибрации помогают исцелиться и отпустить прошлое. По словам Натали, практика прощения и очищения помогла ей «отпустить прошлое» и жить дальше. Также это поспособствовало ее возращению в шоу-бизнес.

Певица поставила перед собой цель вновь стать открытой и честной. Сейчас Натали планирует жить «по-новому», восстанавливаясь после смерти супруга.

Муж Натали свел счеты с жизнью в июле прошлого года. Его тело обнаружили на козырьке дома в Москве. Для семьи гибель Рудина стала большим ударом. За две недели до смерти продюсера скончался его отец. Натали нашла в себе силы вернуться на сцену после года траура.