Певица Натали заявила о готовности выходить на сцену после годового траура по мужу

Певица Натали решила вернуться на сцену после года траура из-за гибели своего супруга продюсера Александра Рудина. Об этом сообщил сайт kp.ru .

«Год… Самый долгий… Самый быстрый… Самый ужасный… Самый переломный… Самый обучающий меня жизни, смерти и любви. Все говорили: „Напиши песню“», — передало издание ее слова.

Вокалистка объяснила, что в первые полгода в ее голове были только «звуки звенящей тишины», она постоянно плакала и грустила. Из-за этого звезда не могла выпускать новые песни, ведь ей хочется вдохновлять и радовать слушателей, а не наоборот.

Теперь Натали осознала, что муж хотел бы ее улыбки и счастья. Она реабилитировалась и «намерена довериться судьбе». В августе артистка запланировала выпустить новую песню.

Гибель Рудина стала большим ударом для его семьи. За две недели до смерти продюсера умер его отец. Родственники сильно переживали обе потери.