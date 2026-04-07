Певица Надежда Бабкина назвала Пасху главным семейным праздником

Певица Надежда Бабкина рассказала Общественной Службе Новостей , почему Пасха для нее — главный семейный праздник. В этот день в ее доме собираются дети и внуки, чтобы вместе отметить светлый день.

«Все родные приезжают ко мне, мы устраиваем битву на яйцах — у кого крепче, тот и победил. Поем, чтим Христа, пробуем куличи. Это время радости и светлой памяти о тех, кого уже нет с нами», — поделилась артистка.

Бабкина призналась, что Пасху всегда празднует с размахом — для нее это самый любимый и теплый день в году, когда особенно важны семейные традиции и единство близких.