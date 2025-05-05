Певица Монеточка решила закрыть ИП в России

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, подала заявку на ликвидацию своего ИП в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Исполнительница хита «Каждый раз» решила окончательно прекратить предпринимательскую деятельность в России. ИП с деятельностью в области искусств, которое вскоре закроют, было последним у артистки, действующим на территории страны.

В 2022 году Монеточка* вместе с супругом переехала в Литву. В прошлом году она зарегистрировала новую компанию в Вильнюсе, через которую занимается организацией концертных туров.

Осенью прошлого года стало известно, что Гырдымову* объявили в розыск в России. За месяц до этого против знаменитости завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Певица публиковала в соцсетях посты без положенной маркировки.

* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.