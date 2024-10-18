Монеточку объявили в розыск

Певицу Елизавету Гырдымову*, известную под псевдонимом Монеточка*, объявили в розыск в России. Информация появилась в базе МВД.

«Елизавета Гырдымова, 01.06.1998. Разыскивается по статье УК», — следует из базы министерства.

Там не уточнили, по какой именно статье разыскивают артистку.

В начале сентября 2024 года против Монеточки* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. До этого прокуратура выявила в социальных сетях материалы, опубликованные певицей без маркировки.

Из-за страха депортации в Россию артистка отказалась от концерта в Казахстане. Сама певица призналась, что долго готовилась к выступлению и даже выучила несколько фраз на казахском.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.