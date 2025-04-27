Пластический хирург Мухина заявила, что Киркоров прибегал к филлерам

Похудевший Филипп Киркоров снова в центре внимания. В Сети обсуждают болезненный вид певца и предполагают, что он сделал очередную пластическую операцию. Своим мнением в беседе с Общественной Службой Новостей поделилась косметолог и пластический хирург Марият Мухина.

Она рассказала, что помимо блефаропластики, липосакции и подтяжек разных частей тела, Киркоров прибегал к филлерам. Их использовали для создания ярко выраженных скул и выравнивания контуров лица после эндоскопической подтяжки средней зоны. Когда певец похудел, стали отчетливо видны области, где есть филлеры. А те части тела, в которые филлеры не вводились, «просели». Отсюда и болезненный вид звезды.

Мухина отметила, что если Киркоров вернет часть потерянного веса, то его внешность станет прежней. Но экстремальное похудение может говорить и о возможных проблемах со здоровьем. Никто точно не скажет, что стало причиной потери веса.

В целом, по мнению специалиста, новые операции в возрасте артиста очень опасны — восстановление организма займет много времени.