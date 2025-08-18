Певица Мадонна получила торт-лабубу с грудью на день рождения

Мадонне исполнилось 67 лет. В своем личном блоге в соцсети X она поделилась фотографией торта, который ей подарили на день рождения. Десерт был выполнен в виде нашумевшей игрушки-монстра лабубу.

Правда, с небольшими изменениями. Например, бюст у лабубу был точно таким же, как на сценических нарядах певицы.

«С днем рождения, Мадуду», — гласит надпись на торте.

Поклонники были потрясены не бюстом лабубу, а злобным оскалом куклы. Увидев, какой подарок получила поп-дива в свой день рождения, они пришли в ужас.

В соцсетях активно обсуждают торт Мадонны. Пользователи единодушно говорят: это самая страшная лабубу, какую они видели.

Лабубу опередили iPhone по количеству заказов у россиян из-за рубежа. За период Pop Mart, производитель лабубу, занял 2,7% рынка, поднявшись на четвертую строчку рейтинга. Он обогнал Uniqlo (2,2%) и выбил Apple из лидеров.