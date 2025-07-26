Лабубу опередили iPhone по количеству заказов у россиян из-за рубежа

CDEK: россияне заказывают лабубу из-за рубежа чаще, чем айфоны

Во втором квартале бренд Pop Mart — производитель лабубу, вошел в пятерку популярных марок и обогнал Apple по количеству заказов у россиян. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на СДЭК. Шоппинг.

За период Pop Mart заняла 2,7% рынка, поднявшись на четвертую строчку рейтинга. Бренд обогнал Uniqlo (2,2%) и выбил Apple из лидеров.

За май–июнь оборот производителя лабубу вырос 17% по сравнению с предыдущим периодом, до 15,6 миллиона рублей. Средний чек составил 6,9 тысячи рублей.

По данным сервиса, наибольшей популярностью у покупателей пользовались сюрприз-бокс Big Into Energy, серия Tasty Macarons и коллекция Lazy Yoga.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась, почему «уродец» лабубу вызвал такой ажиотаж и призвала поддерживать российских производителей.