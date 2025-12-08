Певица Кэти Перри и экс-премьер Канады Трюдо подтвердили отношения

Певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили свои отношения, опубликовав совместные фотографии и видео из Японии. В материалах, размещенных в аккаунте артистки в Instagram*, пара позирует для селфи и пробует суши.

Подпись «Токийские времена в туре и не только» с сердечком подписчики расценили как подтверждение романа, слухи о котором ходили несколько месяцев. Впервые о возможных отношениях заговорили в июле, когда их заметили вместе на ужине в Монреале, а затем Трюдо посетил концерт певицы.

В октябре Перри и Трюдо заметили в парижском культовом кабаре Crazy Horse. 25 октября. В этот день певица отпраздновала 41-й год рождения. Из заведения они вышли, держась за руки.

Фотографии пары, целующейся на яхте «Каравелла» у калифорнийского побережья, опубликовала британская газета Daily Mail. Снимки редакции предоставил случайный свидетель, который проплывал мимо на лодке.

На прошлой неделе также появились совместные фотографии пары с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и его женой Юко.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.