Скрывающих роман Кэти Перри и Джастина Трюдо застукали за поцелуями на яхте
Daily Mail опубликовала кадры поцелуя Кэти Перри и Джастина Трюдо на яхте
Бурный роман американской певицы Кэти Перри и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо получил официальное подтверждение. Фотографии пары, целующейся на яхте «Каравелла» у калифорнийского побережья, опубликовала британская газета Daily Mail.
Снимки редакции предоставил случайный свидетель, который проплывал мимо на лодке. Он пояснил, что яхта находилась неподалеку от места, где туристы наблюдают за китами.
«Сначала я не понял, с кем была девушка, пока не увидел татуировку на руке парня и сразу узнал Джастина Трюдо», — заявил автор кадров.
На опубликованных фотографиях пара находится на верхней яхте палубы. На водную прогулку певица надела черный купальник, а политик остался в одних джинсах, оголив руки и торс.
Слухи о романе Кэти Перри и Джастина Трюдо появились еще в июле, когда пару заметили за ужином в Монреале. Официально ни певица, ни политик никак эти сообщения СМИ не комментировали.
Премьер-министр Канады развелся с женой Софи в августе 2023 года после 18 лет брака. Пара заявила, что такое решение приняла совместно после трудных, но содержательных разговоров.
Певица Кэти Перри пережила развод в декабре 2011-го. Ее брак с британским актером и комиком Расселом Брендом был очень коротким и продлился всего 11 месяцев.
Последний роман у артистки был с голливудским актером Орландо Блумом. Они встречалась почти девять лет.
В 2023 году бывшего мужа певицы обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.