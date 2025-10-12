Скрывающих роман Кэти Перри и Джастина Трюдо застукали за поцелуями на яхте

Бурный роман американской певицы Кэти Перри и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо получил официальное подтверждение. Фотографии пары, целующейся на яхте «Каравелла» у калифорнийского побережья, опубликовала британская газета Daily Mail .

Снимки редакции предоставил случайный свидетель, который проплывал мимо на лодке. Он пояснил, что яхта находилась неподалеку от места, где туристы наблюдают за китами.

«Сначала я не понял, с кем была девушка, пока не увидел татуировку на руке парня и сразу узнал Джастина Трюдо», — заявил автор кадров.

На опубликованных фотографиях пара находится на верхней яхте палубы. На водную прогулку певица надела черный купальник, а политик остался в одних джинсах, оголив руки и торс.

Слухи о романе Кэти Перри и Джастина Трюдо появились еще в июле, когда пару заметили за ужином в Монреале. Официально ни певица, ни политик никак эти сообщения СМИ не комментировали.

Премьер-министр Канады развелся с женой Софи в августе 2023 года после 18 лет брака. Пара заявила, что такое решение приняла совместно после трудных, но содержательных разговоров.

Певица Кэти Перри пережила развод в декабре 2011-го. Ее брак с британским актером и комиком Расселом Брендом был очень коротким и продлился всего 11 месяцев.

Последний роман у артистки был с голливудским актером Орландо Блумом. Они встречалась почти девять лет.

В 2023 году бывшего мужа певицы обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.