Дуа Липа потребовала 15 миллионов долларов от Samsung за использование фото

Британская певица Дуа Липа подала иск на компанию Samsung. Она требует 15 миллионов долларов за незаконное использование ее изображения. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на судебные документы.

Компания Samsung использовала фото 30-летней певицы на коробках с телевизорами, продаваемыми в США.

«Изображение ложно создает впечатление, будто Липа одобряет продукт или связана с ним, что побудило потенциальных потребителей приобрести его», — говорится в иске.

В иске приводятся сообщения поклонников в соцсетях, которые утверждали, что купили телевизор, увидев на коробке изображение Липы.

Обладательница премии «Грэмми» требует компенсации не менее 15 миллионов долларов, а также дохода от продажи телевизоров с ее изображением.

