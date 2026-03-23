Дизайнер Ничкова сообщила о моде на цветные носки у мужчин

В эфире радиостанции «Говорит Москва» дизайнер-модельер Анна Ничкова поделилась мыслями о модных тенденциях в выборе носков для мужчин.

По словам эксперта, в офисном стиле носки могут стать тем аксессуаром, который поможет мужчине выделиться.

«Носки у мужчин сейчас в моде цветные. Считается моветоном носить просто черно-белые», — отметила специалист.

Дизайнер посоветовала разнообразить свой гардероб, если есть такая возможность.