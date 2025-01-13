Певица Акула рассказала, что вышла на сцену через месяц после рождения дочери

Певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, в ноябре 2024 года родила первенца — дочь Раю. Уже через месяц исполнительница хитов «Кислотный DJ» и «Такая любовь» приняла участие в «Супердискотеке 90-х», пишет сайт Леди Mail.ru.
Почепа рассказала, что с самого рождения с ее дочкой 24/7 находится Мария Тялина, она также присутствовала на родах и впоследствии стала крестной мамой Раи. Таинство крещения состоялось в Храме Покрова Божией Матери, расположенном в городе Долгопрудном. Крестным отцом малышки стал Дмитрий Архангельский, вот уже 17 лет он остается бессменным директором проекта Акула, добавила певица.
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