Певица Акула рассказала, что вышла на сцену через месяц после рождения дочери

Певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, в ноябре 2024 года родила первенца — дочь Раю. Уже через месяц исполнительница хитов «Кислотный DJ» и «Такая любовь» приняла участие в «Супердискотеке 90-х», пишет сайт Леди Mail.ru .

Почепа рассказала, что с самого рождения с ее дочкой 24/7 находится Мария Тялина, она также присутствовала на родах и впоследствии стала крестной мамой Раи. Таинство крещения состоялось в Храме Покрова Божией Матери, расположенном в городе Долгопрудном. Крестным отцом малышки стал Дмитрий Архангельский, вот уже 17 лет он остается бессменным директором проекта Акула, добавила певица.