Певец Витас впервые показал фото своих подросших детей в соцсети

Фото: РИА «Новости»

Певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) впервые за долгое время показал подросших детей. Он опубликовал фотографии двух дочерей и сына на своей странице в соцсети.

Исполнитель рассказал, что сейчас отдыхает с семьей, но не уточнил, где именно. По его словам, в отеле он занимается боксом в спортивном зале, к которому приобщил свою супругу Светлану Гранковскую и детей.

Его старшая дочь уже добилась успеха в этом виде спорта. Девушке уже 16 лет. Как и отец она стала артисткой. В 2019 году девушка участвовала в китайском шоу талантов, где не только пела, но и демонстрировала владение нунчаками

Сыну Витаса исполнилось девять лет, а младшей дочери уже три года. Певец счастлив в браке. С Гранковской они вместе уже 18 лет. Они встретились, когда Грачеву было 19 лет, а ей только 15. Артист признался в одном из интервью, что это была любовь с первого взгляда.

Ранее актриса Екатерина Ковальчук впервые поделилась фотографией со свадьбы. В кадр попала ваза с цветами, коробка для обручальных колец и фото, где она стоит в обнимку с юмористом Гариком Харламовым.

На ПМЭФ компаниям вручили премию «Чемпион» за вклад в развитие спорта

Перемога превратилась в зраду. Украина перестала скрывать «людоловство»

«Универсальный боец». Махачеву предрекли успех Хабиба Нурмагомедова

«ПСК Фарма» построит на территории ОЭЗ «Дубна» завод лекарств

Фейк: больницу для больных муковисцидозом отдадут под госпиталь бойцов СВО

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте