Певец Shaman сжег кожаные штаны, чтобы изменить сценический образ

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом, Shaman сжег свои кожаные штаны и объявил, что радикально меняет сценический образ. Видео опубликовали в официальном телеграм-канале артиста.

Артист напомнил, что скоро ему исполнится 35 лет.

«Солидный возраст, большая ответственность. Поэтому настало время перемен, требующее радикального подхода. И сегодня я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения», — заявил Shaman.

Он взял ухват, подцепил на него висевшие на стене кожаные штаны и отправил их в горящую печь под звуки своей песни «Братья-славяне». При этом певец был одет так же, как в одноименном клипе.

«Отныне вы на мне их не увидите. Вас ждет новый Shaman», — заключил он.

Ранее на Дронова пожаловались в прокуратуру из-за псевдонима, написанного латиницей. По мнению заявителя, это нарушает закон о защите русского языка.