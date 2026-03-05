На певца Shaman пожаловались в прокуратуру из-за закона о защите русского языка

Бывшая следователь, а ныне правозащитница Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру Свердловской области из-за псевдонима певца Ярослава Дронова (Shaman), написанного латиницей. Об этом сообщило URA.RU .

Согласно закону о защите русского языка, вступившему в силу с 1 марта, информацию о товарах и услугах необходимо писать на русском языке. По словам правозащитницы, это возможность для Дронова продемонстрировать патриотизм не на словах, а на деле — всего лишь русифицировав сценическое имя.

Сам Shaman в беседе с ТАСС заявил, что автор претензии либо невнимательно читает законы, либо сознательно лжет. Он обратил внимание, что закон не распространяется на фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки.

