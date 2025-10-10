«Я бы терпел ее капризы». Прохор Шаляпин признался в любви к артистке на 12 лет моложе

Певец Прохор Шаляпин признался в чувствах к стендап-юмористке Олесе Иванченко, которая моложе его на 12 лет. Об этом сообщил сайт Super.ru .

«У нас были бы замечательные дети. Я терпел бы ее капризы. Но у нее уже любовь какая-то. Да и я для нее уже старый», — заявил артист.

При этом, по словам Шаляпина, он чувствует к Иванченко «ту самую химию».

Ранее музыкант в шутку назвал себя родственником Ирины Дубцовой «по линии нашего дедушки Федора Ивановича Шаляпина и бабушки Майи Плисецкой», а певица ему подыграла. Артисты — земляки (оба выросли в Волгограде) и знакомы с детства.

Кроме того, Шаляпин ответил на обвинения в тунеядстве, заявив, что много работает и платит большие налоги.