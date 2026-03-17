Певец Пресняков заявил, что не стал бы записывать дуэт с ИИ

В Санкт-Петербурге 15 марта 2026 года состоялось вручение национальной премии «Золотой граммофон». Герои вечера — музыканты Владимир Пресняков и Александр Иванов — устроили дружескую перепалку на сцене, сообщил MK.Ru .

Разговор зашел о современных искусственных технологиях. Пресняков подчеркнул, что не стал бы записывать дуэт с искусственным интеллектом.

«Я думаю, что это как с игрушкой. Ей наиграются и все», — отметил певец.

Иванов поддержал тему и пошутил о своем «творческом преступлении» — том, что когда-то забрал у Преснякова Наталью Подольскую. Пресняков парировал, назвав коллегу «старпером», но уточнил, что имеет в виду это в хорошем смысле и с огромным уважением.