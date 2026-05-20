Певец Павел Кашин запер соседей на территории дома на Маросейке

Певец Павел Кашин повесил замок на ворота жилого исторического особняка на Маросейке, из-за чего соседи не могли попасть домой или выйти на улицу около часа. Об этом сообщил корреспондент «Вестей» .

Сам музыкант назвал случившееся случайностью.

«Я не делал перепланировку. Я нечаянно закрыл», — сказал артист.

Но жильцы возмущены не только этим. По их словам, в подвале дома Кашин устроил ночной клуб. Концерты, которые он там дает, мешают спать по ночам.

Соседи рассказали «Москве 24», что изначально певец обещал сделать в подвале тихий магазин гитар, но передумал и устроил концертный зал. Жильцы подали пять заявлений в полицию. Они также утверждают, что Кашин ругается матом на недовольных, ломает замки на воротах и прокалывает шины на машинах.

Два года назад артиста лишили прав на все его песни, в том числе «Город» и «Гномики».