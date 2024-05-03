«Глупости читаете». Ярмольник опроверг слухи о своей болезни | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 15:09 «Глупости читаете». Ярмольник опроверг слухи о своей болезни Актер Ярмольник опроверг слухи о проблемах со здоровьем у него и его жены Pavel Kashaev / Global Look Press

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Актер Леонид Ярмольник опроверг слухи о проблемах со здоровьем. Об этом он сообщил телеканалу «Рен ТВ».

Некоторые средства массовой информации утверждали, что на КТ у российского актера обнаружили проблемы с желудком, артрит и пансинусит, а также воспаление гайморовых пазух. Ярмольник с супругой якобы обратились к врачу из-за осложнений на фоне сердечной недостаточности.

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Однако актер призвал не обращать внимание на подобные публикации.

«Не читайте ничего, ну что вы глупости читаете, все живы-здоровы», — сказал он.

Актер также добавил, что получает звонки с вопросами о здоровье уже на протяжении недели. Однако подробностей о своем состоянии он не раскрыл.

Ранее телеведущая Ольга Бузова попала в больницу. Однако с ее здоровьем тоже все оказалось под контролем. Как уточнил агент звезды, ей назначили плановую операцию.